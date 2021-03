Live-Non è la d’Urso, Nicola Zingaretti a Barbara d’Urso sulle dimissioni: “Il mio è un atto d’amore” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nicola Zingaretti ospite di Barbara d’Urso a Live, “L’incontro più atteso di tutta la giornata”, ha ironizzato la conduttrice, è finalmente arrivato. Attesissimo dato che “Ne parlano tutti”. Il Presidente della Regione Lazio e Segretario dimissionario del PD, ha voluto chiarire la vicenda che lo ha visto protagonista insieme alla conduttrice. Nicola Zingaretti va da Barbara d’Urso “Ma ti rendi conto?” ha esordito Nicola Zingartti ridendo dopo il servizio introduttivo. “Io e te eravamo protagonisti del Festival di Sanremo per i primi minuti. (…) Questo è indicativo” ha chiosato Barbara d’Urso, non trattenendo una risata nei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021)ospite di, “L’incontro più atteso di tutta la giornata”, ha ironizzato la conduttrice, è finalmente arrivato. Attesissimo dato che “Ne parlano tutti”. Il Presidente della Regione Lazio e Segretario dimissionario del PD, ha voluto chiarire la vicenda che lo ha visto protagonista insieme alla conduttrice.va da“Ma ti rendi conto?” ha esorditoZingartti ridendo dopo il servizio introduttivo. “Io e te eravamo protagonisti del Festival di Sanremo per i primi minuti. (…) Questo è indicativo” ha chiosato, non trattenendo una risata nei ...

