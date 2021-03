LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: percorsi i primi 50 chilometri, in tre in avanscoperta (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.21 Particolarissima la composizione del terzetto in fuga. L’espertissimo Maciej Bodnar assieme a due ragazzini di diciotto e diciannove anni, Lorenzo Balestra e Guido Draghi. 12.18 Tre minuti e mezzo di vantaggio adesso per i tre fuggitivi 12.15 Prima ora di corsa andata in porto, media di 45.2 chilometri orari. 12.12 Nuovo passaggio sotto lo striscione del traguardo. I tre fuggitivi sono stabili con 3’15” sul gruppo. 12.09 Il gruppo ora inizia ad accelerare leggermente, tirato dalla Bahrain-Victorious. Ritardo di 3’04”. 12.05 Si compatta il gruppo di testa, ora composto da Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo Balestra (Beltrami TSA Tre Colli). 3’27” per loro. 12.01 E infatti Paties Montagner decide ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.21 Particolarissima la composizione del terzetto in fuga. L’espertissimo Maciej Bodnar assieme a due ragazzini di diciotto e diciannove anni, Lorenzo Balestra e Guido Draghi. 12.18 Tre minuti e mezzo di vantaggio adesso per i tre fuggitivi 12.15 Prima ora di corsa andata in porto, media di 45.2orari. 12.12 Nuovo passaggio sotto lo striscione del traguardo. I tre fuggitivi sono stabili con 3’15” sul gruppo. 12.09 Il gruppo ora inizia ad accelerare leggermente, tirato dalla Bahrain-Victorious. Ritardo di 3’04”. 12.05 Si compatta il gruppo di testa, ora composto da Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo Balestra (Beltrami TSA Tre Colli). 3’27” per loro. 12.01 E infatti Paties Montagner decide ...

