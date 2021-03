La Samp ribalta il Cagliari | poi Nainggolan fa 2-2 al 96’

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 7 marzo 2021) Una vittoria in rimonta per ladoria che sfuma all’ultimo secondo, maturata in appena tre minuti, dal 78’ all’81’. Poiall’ultimo respiro per il 2-2 finale. Ilha tenuto a lungo il prezioso vantaggio grazie al gol Joao Pedro al 10’. I rossoblù hanno giocato una buona partita, sfiorando anche il raddoppio, ma hanno pagato il calo nel finale. Al 33’ st il primo gol in Italia di Bereszynski bravo a scaraventare sotto la traversa un assist di Ramirez, al 36’ il raddoppio di Gabbiadini con un sinistro dalla distanza. Ma al 96’ il pareggio dicon un tiro dalla distanza. Ilresta quartultimo e sale quota 22 con due punti di vantaggio sul Torino che, però, ha due partite in meno. Lasale a quota 32 ora è decima in condominio con l’Udinese e a ...