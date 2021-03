La critica di Fabio Mussi | ' Il Pd è un trust di comitati elettorali'

(Di domenica 7 marzo 2021) L'esponente di Sinistra Italiana,, ex Pci e Ds e ministro per l'università e la ricerca nel Governo Prodi II ha espresso il suo pensiero sull'attuale crisi che sta vivendo il Pd, di cui ha ...

L'esponente di Sinistra Italiana, Fabio Mussi, ex Pci e Ds e ministro per l'università e la ricerca nel Governo Prodi II ha espresso il suo pensiero sull'attuale crisi che sta vivendo il Pd, di cui ha fatto parte fino al 2017. Intervistato dal Manifesto, Fabio Mussi va giù duro con le critiche al Pd che pensa solo a governare senza aver "organizzato una coscienza comune"