Janet Jackson: la sua vita in un documentario (Di domenica 7 marzo 2021) Dall’infanzia al giorno in cui ha debuttato – giovanissima – nel mondo della musica, passando per i drammi familiari e l’affermazione artistica. La vita di Janet Jackson diventa un documentario in due parti che verrà rilasciato in occasione del quarantesimo anniversario dalla pubblicazione del suo primo album di inediti (era il 1982). Oggi la cantante statunitense è una popstar di fama internazionale, detentrice di un record assoluto: è l’unica cantautrice donna ad essere entrata per diverse settimane consecutive nella classifica Billboard. Gli affezionati fan della ballerina e attrice americana non vedono l’ora di poter seguire il docufilm sulla vita della loro beniamina che, nel corso della sua carriera, è riuscita a vendere in tutto il mondo più di 26 milioni di album. La produzione sarà curata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Dall’infanzia al giorno in cui ha debuttato – giovanissima – nel mondo della musica, passando per i drammi familiari e l’affermazione artistica. Ladidiventa unin due parti che verrà rilasciato in occasione del quarantesimo anniversario dalla pubblicazione del suo primo album di inediti (era il 1982). Oggi la cantante statunitense è una popstar di fama internazionale, detentrice di un record assoluto: è l’unica cantautrice donna ad essere entrata per diverse settimane consecutive nella classifica Billboard. Gli affezionati fan della ballerina e attrice americana non vedono l’ora di poter seguire il docufilm sulladella loro beniamina che, nel corso della sua carriera, è riuscita a vendere in tutto il mondo più di 26 milioni di album. La produzione sarà curata ...

Advertising

iPhaele : È arrivata pure Janet Jackson #Sanremo2021 - radiokemonia : Stai ascoltando: Janet Jackson-When I Think Of You La musica anni 80 solo su - rnbjunk : #JanetJackson: in arrivo nel 2022 il #documentario #biopic sulla sua vita. - Furagora : Unica cosa che potrebbe salvare questa serata di entertainment imbarazzante sarebbe un momento trash da Janet Jacks… - OrsGiu : Qualcuno ha detto effetto Janet Jackson? -