Incendio in condominio a Chignolo Po: donna 69enne in ospedale per intossicazione (Di domenica 7 marzo 2021) Chignolo Po (Pavia) - L'Incendio è divampato poco prima delle 11 di oggi, domenica 7 marzo, nel condominio al civico 136 di via Garibaldi, a Chignolo Po. All'interno dell'appartamento, al secondo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 7 marzo 2021)Po (Pavia) - L'è divampato poco prima delle 11 di oggi, domenica 7 marzo, nelal civico 136 di via Garibaldi, aPo. All'interno dell'appartamento, al secondo ...

Advertising

infoitsalute : Incendio in un condominio Evacuate venti persone - infoitsalute : Rovereto, incendio nel condominio: venti persone evacuate - Cronaca - infoitsalute : (FOTO E VIDEO) Incendio a Rovereto, evacuato l'intero condominio. Valduga: ''Le fiamme sono partite dal sottotetto… - infoitsalute : (VIDEO e FOTO) Incendio a Rovereto, alcune famiglie evacuate ospitate in una palestra. Distrutto l'ultimo piano del… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Rovereto. In #fiamme il tetto di un #condominio. Sedici famiglie evacuate L'allarme poco dopo le sei. Una cinquantina… -