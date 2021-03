Il sindaco di Marcianise contro gli assembramenti dei giovani | ' Un fallimento dei genitori'

(Di domenica 7 marzo 2021) E' passato un anno da quando le norme ci costrinsero a chiuderci in casa e per mesi le nostre priorità sono cambiate. Alcune volte però arrivano notizie come queste che potrebbero far vacillare l'...

Advertising

globalistIT : - occhio_notizie : Assembramenti di giovani a Marcianise, il sindaco Velardi: “Fallimento dei genitori” - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Giovani in strada a #Marcianise, il sindaco: 'E' una partita persa' -… - anteprima24 : ** #Covid, la #Movida giovanile non si ferma e il sindaco attacca: 'Partita persa, colpa dei genitori' **… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Marcianise

Salernonotizie.it

In un post pubblicato su Facebook, ildi(Caserta) Antonello Velardi, se la prende con i genitori, scrivendo di "fallimento dei nostri modelli educativi" e di 'una partita persa' ...Contro gli assembramenti di giovani è una 'partita persa'. Lo dice, in un post pubblicato su Facebook, ildi(Caserta) Antonello Velardi, che se la prende con i genitori, scrivendo di 'fallimento dei nostri modelli educativi'. 'Alle nove di sabato sera sono ancora in Comune - si legge ...Contro gli assembramenti di giovani è una “partita persa”. In un post pubblicato sul suo profilo social, il sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello Velardi se la prende con i ...Contro gli assembramenti di giovani è una "partita persa". Lo dice, in un post pubblicato su Facebook, il sindaco di Marcianise ...