Highlights e gol Roma-Genoa 1-0: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Roma-Genoa, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Paulo Fonseca trovano la rete grazie a Gianluca Mancini che stacca di testa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, e batte Marchetti. I ragazzi di Ballardini provano a reagire ma creano pochi problemi a Pau Lopez, tre punti importanti in ottica Champions League per i giallorossi. 1-0 MANCINI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Paulo Fonseca trovano la rete grazie a Gianluca Mancini che stacca di testa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, e batte Marchetti. I ragazzi di Ballardini provano a reagire ma creano pochi problemi a Pau Lopez, tre punti importanti in ottica Champions League per i giallorossi. 1-0 MANCINI SportFace.

Advertising

Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - sportli26181512 : Ajax-FC Groningen 3-1: L'Ajax porta a casa tre punti importanti grazie al successo contro il Groningen nel match va… - _Kahawe : RT @Inter: ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita? ?? gli highli… - Cristia09655577 : RT @Inter: ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita? ?? gli highli… - intermakcz : RT @Inter: ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita? ?? gli highli… -