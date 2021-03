Harry e Meghan: intervista da 7 milioni con Oprah (Di domenica 7 marzo 2021) L’attesissima quanto discussa intervista di Meghan Markle e del principe Harry rilasciata ad Oprah, a quanto pare, varrebbe diversi milioni. Secondo il Wall Street Journal, infatti, la CBS avrebbe pagato dai 7 ai 9 milioni di dollari di diritti televisivi per poter trasmettere l’intervista. In Italia l’intervista andrà in onda su Tv8. In Inghilterra, invece, sarà la rete Itv a trasmetterla domani. Oggi, invece, alle 20 americane (cioè Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 7 marzo 2021) L’attesissima quanto discussadiMarkle e del principerilasciata ad, a quanto pare, varrebbe diversi. Secondo il Wall Street Journal, infatti, la CBS avrebbe pagato dai 7 ai 9di dollari di diritti televisivi per poter trasmettere l’. In Italia l’andrà in onda su Tv8. In Inghilterra, invece, sarà la rete Itv a trasmetterla domani. Oggi, invece, alle 20 americane (cioè Articolo completo: dal blog SoloDonna

