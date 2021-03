For Honor: arriva la stagione 1 dell’anno 5 Asunder (Di domenica 7 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato la data di lancio della stagione 1 dell’anno 5 di For Honor, chiamata Asunder For Honor è uno dei titoli che Ubisoft ha deciso di continuare a supportare con tantissimo contenuto stagionale, non abbandonandolo, ma anzi arricchendolo. E proprio negli scorsi giorni, tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato la data di lancio della prossima stagione di For Honor. Asunder, questo il nome del contenuto, sarà la stagione 1 dell’anno 5 e proseguirà l’arco narrativo introdotto nel mondo di gioco durante l’anno 4. For Honor è ancora un titolo molto apprezzato (qui trovate la nostra recensione!), con oltre 25 milioni di giocatori, ed è ad oggi ... Leggi su tuttotek (Di domenica 7 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato la data di lancio della5 di For, chiamataForè uno dei titoli che Ubisoft ha deciso di continuare a supportare con tantissimo contenuto stagionale, non abbandonandolo, ma anzi arricchendolo. E proprio negli scorsi giorni, tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato la data di lancio della prossimadi For, questo il nome del contenuto, sarà la5 e proseguirà l’arco narrativo introdotto nel mondo di gioco durante l’anno 4. Forè ancora un titolo molto apprezzato (qui trovate la nostra recensione!), con oltre 25 milioni di giocatori, ed è ad oggi ...

