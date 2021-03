(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “aumentano la loro: che fa l'Italia? Che fa l'Unione europea? Il ministro degli Esteri Luigi Diprenda atto che non è cambiato il ministro degli Esteri, ma è cambiato il governo. È inaccettabile che il regime comunista di Pechino minacci, o addirittura annunci, l'invasione di Taiwan, Paese sovrano, che non è mai stato sotto la sua sovranità. Così come non sono tollerabili le minacce di Teheran affinché l'Europa faccia finta di nulla sull'aperto violazione del trattato sul nucleare, tanto più che l'non manca di annunciare la sua intenzione di distruggere Israele". Lo afferma il senatore di Forza Italia Lucio, componente della commissione Esteri. "Luigi Di, ministro del governo Draghi, che ha ...

TV7Benevento : Farnesina: Malan, 'Di Maio replichi ad aggressività Cina e Iran'... -

... il Ministro ha precisato che la Repubblica democratica del Congo è classificata dalla Farnesina in ... Causin (Eu), Annamaria Parente (IV), Paola Boldrini (PD), Laforgia (Misto - LeU), Malan (FI) ...