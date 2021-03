Domenica In: due defezioni all’Ariston per il tracciamento Rai dei positivi al Covid (Di domenica 7 marzo 2021) Pino Strabioli Il tracciamento Rai dei positivi impone lo stop! Quest’oggi a Domenica In non saranno presenti due volti già annunciati per l’edizione sanremese di Domenica In. L’apprezzato conduttore de Il Caffè di Rai 1, Pino Strabioli, è difatti entrato in contatto nei giorni scorsi con un altro volto della tv pubblica che ieri è risultato positivo al Covid. Il rischio di contagi ha così fatto scattare il protocollo di sicurezza e a subirne le conseguenze non è stato il solo Strabioli: Pino, infatti, è giunto nella cittadina ligure in auto, accompagnato dall’attore e imitatore Vincenzo De Lucia che avrebbe dovuto portare sul palco dell’Ariston la ’sua’ Ornella Vanoni. La Rai ha chiesto a Strabioli – pur risultando negativo ai test – di isolarsi sin da ieri nella sua camera d’albergo. Saltata ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 7 marzo 2021) Pino Strabioli IlRai deiimpone lo stop! Quest’oggi aIn non saranno presenti due volti già annunciati per l’edizione sanremese diIn. L’apprezzato conduttore de Il Caffè di Rai 1, Pino Strabioli, è difatti entrato in contatto nei giorni scorsi con un altro volto della tv pubblica che ieri è risultato positivo al. Il rischio di contagi ha così fatto scattare il protocollo di sicurezza e a subirne le conseguenze non è stato il solo Strabioli: Pino, infatti, è giunto nella cittadina ligure in auto, accompagnato dall’attore e imitatore Vincenzo De Lucia che avrebbe dovuto portare sul palco dell’Ariston la ’sua’ Ornella Vanoni. La Rai ha chiesto a Strabioli – pur risultando negativo ai test – di isolarsi sin da ieri nella sua camera d’albergo. Saltata ...

