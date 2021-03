DIRETTA Fiorentina-Parma: segui la partita LIVE (Di domenica 7 marzo 2021) Alle 15 tutti sintonizzati con lo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 26^ giornata di Serie A, scendono in campo Fiorentina e Parma. In casa Fiorentina la situazione è decisamente tesa, ed in pochi probabilmente avrebbero pensato – ad inizio stagione – di vedere la viola doversi giocare punti importanti in ottica salvezza arrivati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 marzo 2021) Alle 15 tutti sintonizzati con lo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 26^ giornata di Serie A, scendono in campo. In casala situazione è decisamente tesa, ed in pochi probabilmente avrebbero pensato – ad inizio stagione – di vedere la viola doversi giocare punti importanti in ottica salvezza arrivati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gianlu_79 : RT @gianlu_79: GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 07.03.2021 ORE 15:00 FIORENTINA-PARMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA - gianlu_79 : GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 07.03.2021 ORE 15:00 FIORENTINA-PARMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA - violanews : Fiorentina-Parma ore 15 diretta LIVE. Le ultime info - - repubblica : ?? Serie A, segui in diretta Roma-Genoa. Alle 15 Verona-Milan, Crotone-Torino, Fiorentina-Parma - zazoomblog : Fiorentina Parma diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita - #Fiorentina #Parma #diretta… -