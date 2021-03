Dayane Mello svela perché è rimasta al GF Vip dopo la morte del fratello e su Rosalinda: “Non era amore” (Di domenica 7 marzo 2021) Dayane Mello ospite a Verissimo Nella nuova puntata di Verissimo, oltre a Tommaso Zorzi, anche Dayane Mello ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. La modella brasiliana, che si è classificata quarta al Grande fratello Vip 5, ha rivelato alla conduttrice vicentina la vera ragione che l’ha spinta a restare nella casa più spiata d’Italia dopo la morte del fratello Lucas Mello. “Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore. Ora invece sono molto più forte”, ha detto la sudamericana. La ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 marzo 2021)ospite a Verissimo Nella nuova puntata di Verissimo, oltre a Tommaso Zorzi, ancheha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. La modella brasiliana, che si è classificata quarta al GrandeVip 5, ha rivelato alla conduttrice vicentina la vera ragione che l’ha spinta a restare nella casa più spiata d’ItalialadelLucas. “Sono convinta della scelta fatta di restare nella casaaver appreso delladi mio. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che,tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore. Ora invece sono molto più forte”, ha detto la sudamericana. La ...

Advertising

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - bizarredJackE : Ripetete con me : DAYANE MELLO NON È UNA INFLUENCER #mellos Dayane sarà presente sui social quando e come meglio vo… - bloomreeler : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -