Covid, Speranza: “Impatto varianti impone misure più drastiche” (Di domenica 7 marzo 2021) “La seconda ondata” di coronavirus “non è mai finita, assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all’Impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista al Corriere della Sera. Sul lockdown nazionale, almeno nei weekend e sul coprifuoco anticipato alle 20 spiega che il Governo “ha confermato il modello per fasce perché ci sono situazioni geografiche molto diverse. È chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti”. Speranza parla anche del ritardo dei vaccini. “I nostri numeri sono in linea con Germania e Francia – spiega – Figliuolo farà un gran lavoro, che ci consentirà di accelerare ancora di ... Leggi su udine20 (Di domenica 7 marzo 2021) “La seconda ondata” di coronavirus “non è mai finita, assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all’delle, che ci sta portando asempre più restrittive sui territori”. Così il ministro della Salute Robertoin un’intervista al Corriere della Sera. Sul lockdown nazionale, almeno nei weekend e sul coprifuoco anticipato alle 20 spiega che il Governo “ha confermato il modello per fasce perché ci sono situazioni geografiche molto diverse. È chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando lealla luce delle”.parla anche del ritardo dei vaccini. “I nostri numeri sono in linea con Germania e Francia – spiega – Figliuolo farà un gran lavoro, che ci consentirà di accelerare ancora di ...

