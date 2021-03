Coprifuoco dopo le 16 per i minori di 14 anni non accompagnati: l’ordinanza di un sindaco nel Barese (Di domenica 7 marzo 2021) Coprifuoco per i minori di 14 anni dopo le 16. Questa una delle prescrizioni che verranno attuate ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, fino al 15 marzo. La nuova ordinanza anti Covid, firmata dal sindaco Davide Carlucci, prevede che i minori di 14 anni potranno uscire dopo le 16 solo se accompagnati dai genitori o altri familiari maggiorenni. Nella cittadina di circa 20mila abitanti, sono attualmente in isolamento fiduciario 646 persone di cui 242 positive al Covid. l’ordinanza ha inoltre prorogato la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli edifici scolastici, imponendo agli studenti a continuare la didattica a distanza. Sono inoltre ribaditi i divieti di consumazione di alimenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)per idi 14le 16. Questa una delle prescrizioni che verranno attuate ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, fino al 15 marzo. La nuova ordinanza anti Covid, firmata dalDavide Carlucci, prevede che idi 14potranno uscirele 16 solo sedai genitori o altri familiari maggiorenni. Nella cittadina di circa 20mila abitanti, sono attualmente in isolamento fiduciario 646 persone di cui 242 positive al Covid.ha inoltre prorogato la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli edifici scolastici, imponendo agli studenti a continuare la didattica a distanza. Sono inoltre ribaditi i divieti di consumazione di alimenti e ...

