Calcio: Serie A, i risultati dei primi tempi (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - I risultati della 26/a giornata di Serie A dopo i primi tempi: Crotone-Torino 1-1; Fiorentina-Parma 2-1; Verona-Milan 0-1; Roma-Genoa 1-0 (giocata alle 12.30); Spezia-Benevento 1-1 (giocata ieri), Udinese-Sassuolo 2-0 (giocata ieri); Juventus-Lazio 3-1 (giocata ieri); Sampdoria-Cagliari (ore 18); Napoli-Bologna (ore 20.45); Inter-Atalanta (domani, ore 20.45). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Idella 26/a giornata diA dopo i: Crotone-Torino 1-1; Fiorentina-Parma 2-1; Verona-Milan 0-1; Roma-Genoa 1-0 (giocata alle 12.30); Spezia-Benevento 1-1 (giocata ieri), Udinese-Sassuolo 2-0 (giocata ieri); Juventus-Lazio 3-1 (giocata ieri); Sampdoria-Cagliari (ore 18); Napoli-Bologna (ore 20.45); Inter-Atalanta (domani, ore 20.45).

