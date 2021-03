Vigorito | «Schiattarella-Insigne out? Lo avrei fatto anche con Maradona»

(Di sabato 6 marzo 2021) Oreste, presidente del Benevento, parla dell’esclusione didopo lo scontro in allenamento. Le sue parole Oresto, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lite tra. «La decisione non è stata appoggiata dalla società, ma presa dalla società. I ragazzi probabilmente hanno raggiunto il limite di tolleranza di un’annata molto difficile, dovuto alla pandemia che sta logorando un po’ tutti. Tanto stress, tante partite ravvicinate forse hanno portato a questo episodio. Uno scontro un po’ più duro in allenamento ha innescato una reazione che poteva finire lì… Qualcuno avrebbe steso un velo, noi ci siamo sempre distinti per spirito civile. Lo...

