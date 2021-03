Verona-Milan, Pioli: “E’ il momento di stringere i denti” (Di sabato 6 marzo 2021) Verona-Milan, Pioli in conferenza stampa: “Romagnoli ha accettato la scelta di Roma non con soddisfazione”. Verona – Vigilia di Verona-Milan per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha presentato in conferenza stampa la delicata trasferta del Bentegodi, in programma alle 15 di domenica 7 marzo. Verona-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli Una partita che per il Milan vale molto. “Gli infortuni ci sono – ammette in conferenza stampa Stefano Pioli, riportato da tuttomercatoweb.com – altri hanno avuto il Covid. In questo momento dobbiamo stringere i denti . Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, dobbiamo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021)in conferenza stampa: “Romagnoli ha accettato la scelta di Roma non con soddisfazione”.– Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero ha presentato in conferenza stampa la delicata trasferta del Bentegodi, in programma alle 15 di domenica 7 marzo., la conferenza stampa di StefanoUna partita che per ilvale molto. “Gli infortuni ci sono – ammette in conferenza stampa Stefano, riportato da tuttomercatoweb.com – altri hanno avuto il Covid. In questodobbiamo. Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, dobbiamo ...

