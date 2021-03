Strade Bianche 2021 oggi: orario, tv, programma, streaming, startlist (Di sabato 6 marzo 2021) La stagione ciclistica sta entrando in uno dei periodi più caldi dell’anno. Dopo le gare fiamminghe di un giorno dello scorso weekend, arriva il turno di una grande corsa italiana, la Strade Bianche 2021. La ‘classica del Nord più a Sud d’Europa’, arrivata alla quindicesima edizione, partirà domani con i suoi 63 chilometri di strada sterrata suddivisa in undici settori e tanti muri che metteranno in ginocchio buona parte del gruppo. Quest’anno ci sarà un grande parterre a contendersi la vittoria, con il campione del mondo Julian Alaphilippe, il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, il danese Jakob Fuglsang, Alejandro Valverde, Mathieu van der Poel, Greg van Avermaet, Romain Bardet, Egan Bernal, Thomas Pidcock e il vincitore dello scorso anno Wout Van Aert. Fra gli italiani occhio ad Alberto Bettiol, Davide Formolo, Davide ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) La stagione ciclistica sta entrando in uno dei periodi più caldi dell’anno. Dopo le gare fiamminghe di un giorno dello scorso weekend, arriva il turno di una grande corsa italiana, la. La ‘classica del Nord più a Sud d’Europa’, arrivata alla quindicesima edizione, partirà domani con i suoi 63 chilometri di strada sterrata suddivisa in undici settori e tanti muri che metteranno in ginocchio buona parte del gruppo. Quest’anno ci sarà un grande parterre a contendersi la vittoria, con il campione del mondo Julian Alaphilippe, il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, il danese Jakob Fuglsang, Alejandro Valverde, Mathieu van der Poel, Greg van Avermaet, Romain Bardet, Egan Bernal, Thomas Pidcock e il vincitore dello scorso anno Wout Van Aert. Fra gli italiani occhio ad Alberto Bettiol, Davide Formolo, Davide ...

