Sanremo, ecco qual è la canzone che accompagna Ibra sul palco (Di sabato 6 marzo 2021) La hit è di una cantante folk serba della Bosnia Dalla prima serata del Festival di Sanremo, l’ingresso sul palco dell’Ariston di Zlatan Ibrahimovic è stato accompagnato da poche note musicali, una sinfonia dal forte richiamo a uno stile gitano. La canzone in questione, che ormai tutti conoscono fa parte della vita del campione del Milan che ha spiegato, proprio ieri, di ascoltare spesso la hit. Si chiama “Jutro Je” di Nada Topcagic: cantante folk serba della Bosnia conosciuta nei paesi, balcanici tanto che qualche giorno fa sotto a un post, poi tolto, era arrivato il commento del campione di tennis Novak Djokovic che è proprio di Belgrado. Intanto in queste ore è stato reso noto il cachet dato dalla Rai allo svedese: ben 50.000 euro a serata: cifra che comunque l’attaccante ha ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021) La hit è di una cantante folk serba della Bosnia Dalla prima serata del Festival di, l’ingresso suldell’Ariston di Zlatanhimovic è statoto da poche note musicali, una sinfonia dal forte richiamo a uno stile gitano. Lain questione, che ormai tutti conoscono fa parte della vita del campione del Milan che ha spiegato, proprio ieri, di ascoltare spesso la hit. Si chiama “Jutro Je” di Nada Topcagic: cantante folk serba della Bosnia conosciuta nei paesi, balcanici tanto cheche giorno fa sotto a un post, poi tolto, era arrivato il commento del campione di tennis Novak Djokovic che è proprio di Belgrado. Intanto in queste ore è stato reso noto il cachet dato dalla Rai allo svedese: ben 50.000 euro a serata: cifra che comunque l’attaccante ha ...

Advertising

fattoquotidiano : 'LEGGA L'ACCADEMIA DELLA CRUSCA' Ecco cosa ha detto la Boldrini alla 'Direttore d'orchestra' Beatrice Venezi - IlContiAndrea : #Sanremo2021, ecco chi è Dario Faini in arte Dardust e cosa cosa farà stasera - team_world : Finale di #Sanremo2021: ecco la scaletta e L'ORDINE DI ESIBIZIONE dei 26 cantanti in gara ?? - FcaPitti : RT @Valenti63339244: Quando Sua Maestà Freddie Mercury si esibì a #Sanremo era il 1984. Io avevo 15 anni, mentre tu non eri ancora nato. E… - Carlotta_Lottie : RT @Oblivionshow: Positiva ballerina Sanremo. Corpo di ballo in quarantena. Ecco cosa faceva Irama lunedì. #Sanremo2021 -