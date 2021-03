Pirlo: “Il Porto? Per fortuna ho due giorni per riposare, sono più stanco io dei giocatori” (Di domenica 7 marzo 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato così il successo sulla Lazio ai microfoni di DAZN: Con Morata in campo cambia molto:“Non lo abbiamo avuto per alcuni problemi fisici e non, ora cerca la forma migliore ma per me è fondamentale e lo abbiamo acquistato per le sue caratteristiche uniche. Può dare ancora di più, speriamo rientri al meglio il prima possibile”. Kulusevski come sta reagendo?“Sta reagendo da campione, quando arrivi alla Juve a vent’anni hai pressione. La Juve è diversa dal Parma, ogni passaggio è importante e sta dimostrando di essere un grande campione e lo sa, sta diventando un campione nella testa e questo è a suo favore”. Ora c’è il Porto…“fortunatamente ho ancora due giorni, mi devo riposare anche io che sono più stanco di loro. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha commentato così il successo sulla Lazio ai microfoni di DAZN: Con Morata in campo cambia molto:“Non lo abbiamo avuto per alcuni problemi fisici e non, ora cerca la forma migliore ma per me è fondamentale e lo abbiamo acquistato per le sue caratteristiche uniche. Può dare ancora di più, speriamo rientri al meglio il prima possibile”. Kulusevski come sta reagendo?“Sta reagendo da campione, quando arrivi alla Juve a vent’anni hai pressione. La Juve è diversa dal Parma, ogni passaggio è importante e sta dimostrando di essere un grande campione e lo sa, sta diventando un campione nella testa e questo è a suo favore”. Ora c’è il…“tamente ho ancora due, mi devoanche io chepiùdi loro. ...

