Papa | nei luoghi dei massacri | nei luoghi del dialogo

Ci vuole coraggio, in piena pandemia, con incontri senza folle e abbracci, presenze contingentate e procedure di sicurezza senza precedenti, ad affrontare un viaggio sotto l'attenzione mediatica del mondo intero. Ci vuole fiducia per parlare di pace e fraternità in situazioni drammatiche, dove questi termini sembrano utopie. Mentre scriviamo, Papa Francesco sta costruendo la Storia. Lo fa andando nei luoghi dei massacri, che hanno visto decenni di spargimenti di sangue, terrore, esodi "biblici" e persecuzioni subite dai cristiani. La pagina di ieri, primo giorno della visita in Iraq, costituisce un segnale decisamente forte. Non è un messaggio di riconquista territoriale, ma di riaffermazione, di quanto è stato detto nei vari sinodi cattolici del Medioriente. Il Papa è consapevole che l'unica via ...

