Nuove restrizioni | così marcisce | un pezzo per volta | la libertà di un popolo

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar – La previsione, che potremmo chiamare anche desiderio, di Walter Ricciardi sulla chiusura (quasi) totale dell’Italia si sta avverando. A piccoli passi, conin arrivo poco per, ma si sta avverando. E noi, nuovamente sballottati dalle onde del caos, siamo in possesso sole due nozioni: l’aumento dei contagi e la presenza che queste varianti del virus originario che sembra siano più infettive. Dittatura dei numeri (di cui non sappiamo nulla) Non sappiamo niente del criterio con cui vengono fatti 300mila e più tamponi o 200mila, con la conseguente variazione del tasso di positività. Non sappiamo altrettanto niente della condizioni delle migliaia di infetti trovati ogni giorno. Se siano asintomatici, se abbiano sintomi lievi, se siano invece gravemente ammalati. E soprattutto cosa deve accadere a costoro ...

