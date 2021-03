NASCAR oggi | GP Las Vegas | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) Tutto è pronto dal LasMotor Speedway per la quarta prova dellaCup Series. Dopo tre eventi nello Stato della Florida in quel di Daytona e nell’Homestad-Miami i protagonisti della serie si spostano in Nevada per la prima 400 miglia del 2021. Ricordiamo che la sfida di questa sera non sarà l’unica della Cup Series in questo particolare ovale, inserito da qualche anno anche nei Playoffs. L’impianto di Lasha una metratura di un miglio e mezzo ed è considerato un tri-ovale. Presenta delle curve atipiche con un’inclinazione progressiva dai 12 ai 20 gradi, fatto non comune nel calendario della Cup Series che presenta molti ovali della stessa lunghezza. Sono molti coloro che potrebbero primeggiare in una pista che negli anni ha regalato parecchie emozioni. Brad Keselowski (Penske #2), Kevin Harvick (Haas #4) e Joey Logano ...