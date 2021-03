MONZA – PORDENONE “LIVE” DALL’U-POWER STADIUM | #FORZARAMARRI!

Leggi su udine20

(Di sabato 6 marzo 2021)(4-3-3): Di Gregorio; Donati, Pirola, Bellusci, Sampirisi; Frattesi, Armellino, Scozzarella; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho. A disp.: Lamanna, D’Errico, Bettella, Scaglia, Barillà, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Balotelli, D’Alessandro. All. Brocchi.(4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Scavone; Zammarini; Ciurria, Morra. A disp.: Bindi, Fasolino, Berra, Stefani, Banse, Secli, Foschiani, Biondi, Mallamo, Rossetti. All. Tesser.ARBITRO: Abbattista di Molfetta. Assistenti Pagnotta di Nocera Inferiore e Palermo di Bari. Quarto ufficiale Volpi di Arezzo. NOTE:. PRIMA FRAZIONEed by WPeMatico