Luisa Ranieri a Sanremo 2021 | chi è | età | marito | figli | carriera | abiti

Leggi su tpi

(Di sabato 6 marzo 2021) , fiction, Instagram, Luca Zingaretti, altezzaè aal fianco di Amadeus in una delle cinque serata di questa 71esima edizione. L’attrice, moglie di Luca Zingaretti, in queste settimane sta avendo un grande successo su Rai 1 con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco. Nella suaha preso parte a film, fiction e serie di grande successo come “Eros”, “Callas e Onassis”, “Maldamore”. Ma chi è, qual è la sua biografia, l’età, la vita privata, ile i? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Biografia eClasse 1973, l’attrice ha dunque 47 anni. Nata il 16 dicembre a Napoli, non vive un’infanzia facile. I suoi genitori, di umili origini, a causa della ...