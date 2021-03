LIVE Strade Bianche donne in DIRETTA: nuovo tentativo di fuga dopo 100 chilometri (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 nuovo scatto! Sono in otto a provare ad andarsene. Intanto siamo a tre ore di corsa 12.13 Stiamo per raggiungere i 100 chilometri di corsa 12.09 Problemi meccanici per Ashleigh Moolman (SD Worx). Nulla di grave per lei, che ha ripreso rapidamente a pedalare 12.03 Si esaurisce anche il tentativo di Niamh Fisher-Black e Lotte Kopecky. Gruppo compatto 11.57 Le due fuggitive vanno d’amore e d’accordo, ma il gruppo le tiene a bagnomaria 11.50 Mancano 50 chilometri al traguardo di Siena. Il vantaggio della Fisher-Black e della Kopecky è stabile sui 50 secondi 11.46 Elise Chabbey tira il gruppo all’inseguimento delle due fuggitive The bunch chasing Fisher-Black and Kopecky on Sector 5 – lead by Elise Chabbey of @WMNcycling.#UCIWWT ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20scatto! Sono in otto a provare ad andarsene. Intanto siamo a tre ore di corsa 12.13 Stiamo per raggiungere i 100di corsa 12.09 Problemi meccanici per Ashleigh Moolman (SD Worx). Nulla di grave per lei, che ha ripreso rapidamente a pedalare 12.03 Si esaurisce anche ildi Niamh Fisher-Black e Lotte Kopecky. Gruppo compatto 11.57 Le due fuggitive vanno d’amore e d’accordo, ma il gruppo le tiene a bagnomaria 11.50 Mancano 50al traguardo di Siena. Il vantaggio della Fisher-Black e della Kopecky è stabile sui 50 secondi 11.46 Elise Chabbey tira il gruppo all’inseguimento delle due fuggitive The bunch chasing Fisher-Black and Kopecky on Sector 5 – lead by Elise Chabbey of @WMNcycling.#UCIWWT ...

