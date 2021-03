LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: cinque corridori al comando, ma il gruppo non lascia spazio al momento (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche FEMMINILE DALLE 9.15 13.08 I corridori hanno completato i primi cinquanta chilometri di gara. 13.04 Simone Petilli (Intermarché) e Samuele Zoccarato (Bardiani) hanno raggiunto i tre fuggitivi. Ora sono in cinque al comando. 13.00 Il gruppo al momento non ha intenzione di lasciare troppo spazio ai fuggitivi. 12.56 I corridori hanno completato i primi 40 chilometri di gara. 12.51 Inizia il terzo segmento di sterrato e il gruppo si sta riavvicinando ai fuggitivi. 12.48 L’account twitter dell’Alpecin-Fenix conferma la presenza di Walsleben in fuga. Il tedesco, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.15 13.08 Ihanno completato i primi cinquanta chilometri di gara. 13.04 Simone Petilli (Intermarché) e Samuele Zoccarato (Bardiani) hanno raggiunto i tre fuggitivi. Ora sono inal. 13.00 Ilalnon ha intenzione dire troppoai fuggitivi. 12.56 Ihanno completato i primi 40 chilometri di gara. 12.51 Inizia il terzo segmento di sterrato e ilsi sta riavvicinando ai fuggitivi. 12.48 L’account twitter dell’Alpecin-Fenix conferma la presenza di Walsleben in fuga. Il tedesco, ...

Advertising

giroditalia : Manca solo un giorno a Strade Bianche @eolo_it Segui il live a partire alle 08:00 sul nuovo sito:… - giroditalia : ??@StradeBianche Something epic is going to happen, who will be the winner of Strade Bianche @eolo.it? Follow the r… - giroditalia : #StradeBianche @eolo_it + @StradeBianche Women Elite EOLO = Perfect day ?? Follow live ?? - Bardiani_CSF : ????? Eccola la fuga di giornata alla Strade Bianche uscita dopo oltre un'ora di corsa a 50km/h. Samuele Zoccarato n… - Ghigo_07 : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it 2021 è partita! ???? Segui la diretta ?? -