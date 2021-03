LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Petra Vlhova vuole rispondere a Lara Gut-Behrami (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Jasna (Slovacchia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Petra Vlhova sarà chiamata al pronto riscatto sulle nevi di casa dopo aver subito la rimonta da parte di una scatenata Lara Gut-Behrami. L’elvetica non sarà in gara per concentrarsi sulle discipline veloci e il gigante. L’ex leader della classifica di Coppa del Mondo dovrà lottare duramente contro avversarie che hanno dimostrato grande solidità in questa stagione. Probabilmente l’ostacolo più duro tra ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alladellodi(Slovacchia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2020-2021.sarà chiamata al pronto riscatto sulle nevi di casa dopo aver subito la rimonta da parte di una scatenataGut-. L’elvetica non sarà in gara per concentrarsi sulle discipline veloci e il gigante. L’ex leader della classifica di Coppa del Mondo dovrà lottare duramente contro avversarie che hanno dimostrato grande solidità in questa stagione. Probabilmente l’ostacolo più duro tra ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km donne Mondiali in DIRETTA. Therese Johaug per un nuovo assolo - #fondo #donne #Mondiali… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris ci riprova, nebbia permettendo - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris ci riprova nebbia permettendo - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km donne Mondiali in DIRETTA. Therese Johaug per un nuovo assolo - #fondo #donne #Mondiali… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 2021 in DIRETTA: Paris era in testa, poi vince la nebbia - OA Sport… -