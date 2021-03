L'incidente della Collinelli, arriva la replica di Start Romagna: 'Fatti non veri' (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la denuncia di Sofia Collinelli, l'ex campionessa iridata juniores figlia dell'olimpionico di Atlanta Andrea, che aveva segnalato un grave episodio di maleducazione stradale nei suoi confronti da ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la denuncia di Sofia, l'ex campionessa iridata juniores figlia dell'olimpionico di Atlanta Andrea, che aveva segnalato un grave episodio di maleducazione stradale nei suoi confronti da ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di #Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere st… - paolorm2012 : Ostia: perde controllo della jeep e si schianta contro uno stabilimento, danneggiata una tubatura - SR4__SR4 : RT @rinnovabiliit: ?? Quasi tutta l’area speciale dell’incidente #nucleare di #Fukushima è ancora contaminata. A 10 anni dal disastro, @Gre… - corrierelamezia : Incidente stradale nella galleria della Crocetta tra Paola e Cosenza, muore 48enne, ferita bimba di 10 anni - IdeawebTV : Fossano: incidente stradale in Via Villafalletto -