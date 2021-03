Le pagelle Haiku di Sanremo Immense Orietta Berti 9 e La Rappresentante di lista 9 | 5

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 marzo 2021) AMADEUS 3 A questo punto è una questione di principio Si deve esser detto Amadeus guardando l’auditel Confondendo il fumo che gira con l’oppio Ha proseguito scambiando gambe e wurstel FIORELLO 3 Fiore non ha capito che esserci è evitabile E se porti su quel palco un omaggio a Carosone Fatto magistralmente dai Bottari e Enzo Avitabile Se fai un balletto, beh, allora sei un minchione ZLATAN IBRAHIMOVIC 6 Ci ha detto Sorrentino, che a volte stare in ombra Può essere una scelta che paga più del sole Perché se sei quel Dio che in campo è ciò che sembra Non sembra che sul palco mi regge il paragone ACHILLE LAURO 2 L’ha detto meglio Nietzche, citando Aristotele L’ha ribadito Barhtes, facendo eco a Bacone Se queste qui non son marchette ma tele Allora è proprio vero che io sono un coglione ENZO AVITABILE E I BOTTARI 9 Qualcuno, sprovveduto, lo avrà pure pensato Che è musica la trap, ...