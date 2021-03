Lazio, crisi e rabbia: i tifosi “eleggono” i colpevoli (Di sabato 6 marzo 2021) I tifosi della Lazio sono infuriati per l’ultima sconfitta arrivata contro la Juventus, la quarta nelle ultime cinque partite. La sconfitta di stasera, subìta dalla Lazio per mano della Juventus, apre ad una crisi in casa biancoceleste? Certo è che i numeri, quelli in particolare dell’ultimo mese della squadra capitolina, di sicuro sono incoraggianti. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Idellasono infuriati per l’ultima sconfitta arrivata contro la Juventus, la quarta nelle ultime cinque partite. La sconfitta di stasera, subìta dallaper mano della Juventus, apre ad unain casa biancoceleste? Certo è che i numeri, quelli in particolare dell’ultimo mese della squadra capitolina, di sicuro sono incoraggianti. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

robertalombardi : Un ottimo segnale per il Lazio e l'Italia che @nzingaretti riconosca il ruolo decisivo della Transizione Ecologica,… - 11_Animal_11 : La juve ha vinto con una Lazio in crisi nera e tra le righe leggo già che avete il pannolone e risultato di lunedì… - ilbanale : Juve lazio: latrato, noto esponente di mafia capitale, alla riunione coi sodali di lega, aia e procura federale 'pi… - infoitsport : Inter in fuga, Juve-Lazio, crisi Milan e tanti ospiti: le ultime tra Serie A e Fanta, su Twitch di… - pasqualinipatri : Juventus-Lazio, Zoff: “Stasera partita delicata per entrambe. I biancocelesti possono mettere in crisi chiunque”… -