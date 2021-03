Kena | Bridge Of Spirits avrà l' upgrade gratis da PS4 a PS5!

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #Kena: Bridge Of Spirits gioverà dell'upgrade gratuito da #PS4 a #PS5 - Eurogamer_it : #Kena: Bridge Of Spirits gioverà dell'upgrade gratuito da #PS4 a #PS5 - Stoupwhiff : Arrivano nuove conferme riguardo al primo titolo dello studio Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits, che dopo aver riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Kena Bridge

Uno dei titoli mostrati alla presentazione PlayStation 5 dello scorso giugnoof Spirits. Il gioco sarà cross - gen, e per quelli che non prenderanno PlayStation 5 subito ci sarà la possibilità di effettuare l'upgrade dalla PlayStation 4 Sul loro profilo Twitter ...A nche se non è un titolo tripla A (il team di sviluppo conta una ventina di persone) e arriverà anche su PC e PlayStation 4 (quindi niente esclusività PlayStation 5),of Spirits è stato forse uno dei protagonisti principali del recente State of Play dopo gli annunci relativi a Final Fantasy , a testimonianza di come questo titolo di esordio di Ember ...Ember Lab ha confermato che Kena: Bridge of Spirits per PlayStation 4 sarà aggiornato alla versione next gen gratuitamente.I ragazzi di Ember Lab hanno confermato che l'upgrade da PS4 a PlayStation 5 per Kena: Bridge of Spirits sarà del tutto gratis.