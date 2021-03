Juventus Lazio streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

(Di sabato 6 marzo 2021)day per i bianconero. Questa sera alle 20.45 andrà in scenaall’Allianz Stadium di Torino. Pirlo perde Bentancur, risultato positivo al Covid-19, ritrova Bonucci almeno per la panchina e riavrà Cuadrado dal 1?. Difesa completata da Danilo, Demiral e Alex Sandro, in mediana McKennie e Rabiot, sulle fasce Chiesa e Ramsey (favorito su Bernardeschi). In attacco Morata dovrebbe partire ancora dalla panchina: ci sarà Kulusevski al fianco di Ronaldo.formazioni(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.(3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis ...

ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Juventus (ore 20:45) all'Allianz Stadium di Torino. Prima chiamata per il giovane Florent Shehu. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Stampa, dopo il riscatto, la Juve pensa a una ulteriore mossa per blindare il suo gioiello made in USA. Il riscatto è la notizia della settimana.