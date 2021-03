Juve-Lazio 3-1 | Rabiot e doppio Morata per rimonta bianconera

(Di sabato 6 marzo 2021) Lantus batte la3-1 nell’anticipo serale della 26esima giornata e continua la rincorsa al secondo posto. I bianconeri aprono il match con una serie di errori che regalano fiducia ai biancocelesti e spianano la strada al vantaggio capitolino. Al 14? Kulusevski regala palla a Correa, che si invola e batte Szcz?sny senza problemi: 0-1. Lasbanda e rischia di subire il secondo gol in un paio di occasioni. I bianconeri si riorganizzano e cominciano a premere, reclamando anche un rigore per un netto fallo di mano di Hoedt: l’arbitro Massa lascia correre e il Var non interviene.si fa vivo con un colpo di testa impreciso, ma èa pareggiare al 38?. Il francese si inserisce da sinistra e da posizione defilata scarica una conclusione potente: Reina resta immobile, 1-1. In avvio di ...

Più che nei primi minuti. L'approccio dei biancocelesti è decisamente aggressivo e non è un caso che la prima palla gol del match nasca dal recupero di Milinkovic - Savic, con Fares che ...... il tris. Disastro. PATRIC 4,5 Dà una palla lentissima di testa ad Escalante. Torna sulla fascia e non fa niente. Complice. PEREIRA n.g. CAICEDO n.g. MURIQI n.g. INZAGHI 5 Manda in campo la... Inzaghi nel post-partita di Juventus-Lazio "Penso che è difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto in campo, dobbiamo fare di più in questo momento perché evidentem ..."