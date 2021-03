Incidente in Moto, muore giovane di 25 anni (Di sabato 6 marzo 2021) Un giovane Motociclista muore in seguito ad un Incidente stradale nei pressi di Livorno. Aveva soltanto 25 anni. Si è verificato sull’Arnaccio, in provincia di Pisa. L’Incidente stradale che ha messo fine alla vita di un giovane Motociclista a soli 25 anni. Questo sabato mattina, 6 marzo. Il Motociclista è stato coinvolto in un impatto letale. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021) Unciclistain seguito ad unstradale nei pressi di Livorno. Aveva soltanto 25. Si è verificato sull’Arnaccio, in provincia di Pisa. L’stradale che ha messo fine alla vita di unciclista a soli 25. Questo sabato mattina, 6 marzo. Ilciclista è stato coinvolto in un impatto letale. L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Bett_Calcaterra : @FusatoRiccardo L’incidente c’è stato. Purtroppo ha perso la vita anche un camionista. Ma che lui sia salito in sel… - NewSicilia : +++ INCIDENTE IN PROVINCIA DI CATANIA +++ Il motociclista è stato trasferito in ospedale #Newsicilia - fseviareggio : RT @iltirreno: Tragedia sull'Arnaccio, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente in moto - iltirreno : Tragedia sull'Arnaccio, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente in moto - baritoday : Scontro tra moto e auto all'incrocio di via Caldarola: non ce l'ha fatta il 22enne Domenico Abbaticchio… -