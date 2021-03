Il papa in Iraq | buone intenzioni e problemi insolubili Scrive Introvigne

Il papa in Iraq, buone intenzioni e problemi (in)solubili. Scrive Introvigne (Di sabato 6 marzo 2021) Come previsto, papa Francesco ha iniziato la sua visita in Iraq richiamando le due ragioni del suo viaggio: commemorando i martiri, chiedere un Iraq e un Medio Oriente dove i cristiani possano sopravvivere e non siano costretti a fuggire, e ribadire il suo progetto avviato ad Abu Dhabi di un dialogo con l’Islam all’insegna della fraternità. Il dialogo, bene avviato con l’Islam sunnita, aspira a coinvolgere anche gli sciiti: di qui l’incontro con il Grande Ayatollah al-Sistani. I problemi dei cristiani in Iraq, però, non sono di facile soluzione. Certamente l’Isis ha portato la loro persecuzione a un livello inaudito, con migliaia di morti e decine di migliaia di cristiani torturati, violentati, e in qualche caso perfino crocifissi. Ma i cristiani iracheni avevano problemi anche prima ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) Come previsto,Francesco ha iniziato la sua visita inrichiamando le due ragioni del suo viaggio: commemorando i martiri, chiedere une un Medio Oriente dove i cristiani possano sopravvivere e non siano costretti a fuggire, e ribadire il suo progetto avviato ad Abu Dhabi di un dialogo con l’Islam all’insegna della fraternità. Il dialogo, bene avviato con l’Islam sunnita, aspira a coinvolgere anche gli sciiti: di qui l’incontro con il Grande Ayatollah al-Sistani. Idei cristiani in, però, non sono di facile soluzione. Certamente l’Isis ha portato la loro persecuzione a un livello inaudito, con migliaia di morti e decine di migliaia di cristiani torturati, violentati, e in qualche caso perfino crocifissi. Ma i cristiani iracheni avevanoanche prima ...

