Grillo e Sardine tentano di “annacquare” il Pd Zingaretti si risveglia | “Chiarezza”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 marzo 2021) In un Pd ancora sorpreso dalla decisione di Nicoladi rassegnare le dimissioni da segretario, nel dibattito interno oggi entrano (più o meno provocatoriamente) anche Beppee le. Il fondatore del M5s posta un video, dettato "dall'insonnia", in cui assicura: "Se mi invitate vengo, faccio il segretario, vi ripeto, del Partito democratico elevato, ci mettiamo 2050 nel simbolo, io ci sto un anno, un annetto, Conte sta di là un annetto, parliamo con tutti e facciamo dei progetti comuni". Una provocazione, evidentemente, anche (forse) per spostare l'attenzione dalle difficoltà interne al Movimento. Chi invece non scherza sono le: oggi al Nazareno sono arrivati Mattia Santori, Jasmine Corallo e Lorenzo Donnoli, pronti a 'occupare' la sede Dem. "Il Pd deve aprirsi all`esterno. Altrimenti ...