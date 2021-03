GF Vip | Rosalinda e Dayane mai più insieme?

Leggi su solodonna

(Di sabato 6 marzo 2021)Cannavò eMello, chiamate anche come le Rosmello, sembrano non aver più alcuna chance di ritornare amiche; durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip, a causa del continuo zampino di Alfonso Signorini, le due ragazze hanno dovuto affrontare dei problemi troppo gravi. Dalle ultime voci pare che non si siano nemmeno salutate dietro le quinte di Verissimo. Durante l’edizione del Grande Fratello Vip che si è appena Articolo completo: dal blog SoloDonna