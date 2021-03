Cossu dopo l’incidente | “Sono un miracolato Qualcuno da lassù mi ha protetto Sul Cagliari dico…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 6 marzo 2021) A due settimane dal grave incidente di cui è stato vittima, Andrea, storico ex calciatore del, si è raccontato in un’intervista a L’Unione Sarda. Dai momenti successivi alla quasi tragedia, fino al risveglio in ospedale e al vero e proprio miracolo che, a detta sua, lo ha visto protagonista.si raccontacaption id="attachment 1103925" align="alignnone" width="753" Andrea(getty images)/caption"Come mi sento? Acciaccato, ho ancora tanti dolori. Ne avrò per un po'. Però diciamo che per quello che mi è successo, sto quasi bene.consapevole di essere un", ha esordito. "Ho ricordi sfocati dele delle sue fasi successive. Pensavo tra me e me, Andrea non devi mollare. Mivenute ...