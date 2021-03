Calcio: Serie A, Juventus-Lazio 1-1 dopo primo tempo (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Juventus-Lazio, anticipo del sabato sera della 26/a giornata di Serie A in corso di svolgimento all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio biancoceleste con Correa al 14? replica Rabiot al 39?. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 ildi, anticipo del sabato sera della 26/a giornata diA in corso di svolgimento all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio biancoceleste con Correa al 14? replica Rabiot al 39?. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Gianni #Agnelli, i 100 anni dell’Avvocato king of Italy @SW_SportWeek - Gazzetta_it : Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Lazio 1-1, rete di Rabiot A. (JUV) - A_D_Sport : SERIE A – 26° GIORNATA Spezia Calcio 1 Benevento Calcio 1 Terzo risultato utile di fila in casa per lo Spezia, si… - Pedro69280970 : RT @Gazzetta_it: Cento giorni senza #Maradona: #Napoli non smette ancora di piangere -