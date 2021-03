Annalisa osa a Sanremo 2021, basta un’inquadratura e il pubblico impazzisce. “Non ce l’ha!” (Di sabato 6 marzo 2021) Anche i look a Sanremo 2021 sono importanti e tra i cantanti, big e non, che si sono esibiti nel corso della quarta serata del Festival è piaciuto molto quello di Annalisa. L’ex cantante di Amici si è esibita sul palco dell’Ariston con il suo singolo “Dieci” e dai social sono fioccati complimenti per la sua performance: «Voce unica e cristallina, deve vincere», ha scritto qualcuno. Ma Annalisa ha lasciato senza fiato i fan anche per il look sexy-chic che ha scelto per venerdì sera, 5 marzo 2021. Ha cambiato stile rispetto alle scorse puntate: ha detto addio alle minigonne e gli abiti sexy e preferito seguire il trend dello stile mannish, indossando un tailleur grigio perla firmato Blumarine. Nel dettaglio, si tratta di un completo con pantaloni leggermente a zampa e giacca lunga monopetto.



