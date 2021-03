Amadeus a Sanremo 2022 non ci sarà, e Alessandro Cattelan? (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus a Sanremo 2022 non ci sarà. Il direttore artistico del Festival del 2021 smentisce categoricamente l’Amadeus ter: lui e Fiorello si fermano a quota due e lasciano la città dei fiori ma con una porta aperta per il futuro. Chissà, forse intorno ai 70 anni, Amadeus potrebbe nuovamente prendere in considerazione la possibilità di condurre un Festival, ma sicuramente non il prossimo anno. Cambio al vertice, dunque, a Sanremo. L’edizione numero 72 non sarà nelle mani di Amadeus né di Fiorello. Entrambi sono pronti a lasciare sia la conduzione che la direzione artistica della kermesse canora. Dopo le esperienze insieme nei Festival numero 70 e 71, Amadeus e Fiorello non ci saranno per l’edizione numero 72: è ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 marzo 2021)non ci. Il direttore artistico del Festival del 2021 smentisce categoricamente l’ter: lui e Fiorello si fermano a quota due e lasciano la città dei fiori ma con una porta aperta per il futuro. Chissà, forse intorno ai 70 anni,potrebbe nuovamente prendere in considerazione la possibilità di condurre un Festival, ma sicuramente non il prossimo anno. Cambio al vertice, dunque, a. L’edizione numero 72 nonnelle mani diné di Fiorello. Entrambi sono pronti a lasciare sia la conduzione che la direzione artistica della kermesse canora. Dopo le esperienze insieme nei Festival numero 70 e 71,e Fiorello non ci saranno per l’edizione numero 72: è ...

