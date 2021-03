Viaggiare in Giappone: intervista a Stefano Longo (Di venerdì 5 marzo 2021) Ciao Stefano e grazie per la tua disponibilità. Ti potresti presentare brevemente e dirci di cosa ti occupi? Ciao, e grazie a voi! Sono Stefano, per gli amici Giapponesi “Steo-kun” che vuol dire “il giovane Stefano”, mentre per i colleghi di lavoro in Giappone “Longo-san”, ovvero “il Signor Longo”! Mi sono laureato in Lingue e Letterature Straniere (Giapponese e spagnolo) a Torino e vivo tra Torino, Cagliari e l’isola di Ustica, ovviamente con un piede sempre in Sol Levante dove ho vissuto a lungo e dove ho un mio piccolo ufficio, oltre a solide amicizie. Per lavoro svolgo, ormai da tanti anni, la professione di Travel Manager e Travel Designer indipendente, specializzato nei viaggi e nelle esperienze in Giappone (ma anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Ciaoe grazie per la tua disponibilità. Ti potresti presentare brevemente e dirci di cosa ti occupi? Ciao, e grazie a voi! Sono, per gli amicisi “Steo-kun” che vuol dire “il giovane”, mentre per i colleghi di lavoro in-san”, ovvero “il Signor”! Mi sono laureato in Lingue e Letterature Straniere (se e spagnolo) a Torino e vivo tra Torino, Cagliari e l’isola di Ustica, ovviamente con un piede sempre in Sol Levante dove ho vissuto a lungo e dove ho un mio piccolo ufficio, oltre a solide amicizie. Per lavoro svolgo, ormai da tanti anni, la professione di Travel Manager e Travel Designer indipendente, specializzato nei viaggi e nelle esperienze in(ma anche ...

gvldehn : secondo voi quando si potrà viaggiare? dovrei andare in Giappone per il viaggio di laurea - babylionrawrrrr : Voglio viaggiare voglio andare in Corea del Sud e in Giappone che palle CHE PALLE - laNonnaPaperina : Se amate viaggiare, e in particolare siete stati in Giappone e in Corea del Sud, è probabile che conosciate già il… - Lukas08318189 : Il Giappone protesta con la Cina: 'Basta tamponi anali ai nostri cittadini, la procedura provoca grande dolore psic… - Letidzia : RT @patrick_c: Ora non si può viaggiare. Ma nulla vieta di immaginare, sognare un po'. Anche per questo è uscita la nuova guida del #Giappo… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare Giappone Wuhan un anno dopo: la fioritura dei ciliegi è la più bella ... tanto che le località turistiche si sono già riempite e si è già tornato a viaggiare. La fioritura dei ciliegi è principalmente associata al Giappone. La bellezza di questi alberi in fiore è ...

L'angolo del Nerd e dell'Otaku - Demon Slayer Mugen Train 0 0 Voto Vota Articolo Giappone, inizio del periodo Taisho (1912). Tanjiro è il figlio primogenito di una numerosa famiglia ... Il ragazzo inizia così a viaggiare per trovare una cura per la sorella, ...

Viaggio intorno alla Luna: il miliardario giapponese cerca 8 compagni da tutto il mondo La Repubblica Viaggio a Fukushima, dieci anni dopo VIAGGI DA FERMO Le memorie dello tsunami e dell'incidente alla centrale Dalla nostra newsletter: iscriviti qui ...

In Australia il primo viaggio-tv Con la pandemia tanta Italia PAVIA La prima spedizione è del 1989, ma la prima che va in onda sul piccolo schermo è quella in Australia del 2000, quando sette reporter partono alla scoperta del continente. Perth, la capitale del ...

... tanto che le località turistiche si sono già riempite e si è già tornato a. La fioritura dei ciliegi è principalmente associata al. La bellezza di questi alberi in fiore è ...0 0 Voto Vota Articolo, inizio del periodo Taisho (1912). Tanjiro è il figlio primogenito di una numerosa famiglia ... Il ragazzo inizia così aper trovare una cura per la sorella, ...VIAGGI DA FERMO Le memorie dello tsunami e dell'incidente alla centrale Dalla nostra newsletter: iscriviti qui ...PAVIA La prima spedizione è del 1989, ma la prima che va in onda sul piccolo schermo è quella in Australia del 2000, quando sette reporter partono alla scoperta del continente. Perth, la capitale del ...