Vertice emergenza Covid tra governo e Regioni | Figliuolo | “Incrementare punti vaccinali”

I punti vaccinali vanno incrementati, usando ogni possibilità: siti produttivi, asset protezione civile e forze armate. E' quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, intervenendo alla riunione con governo, Protezione civile ed Enti locali sul piano vaccinale. Il commissariato all'emergenza si farà carico di aumentare i centri vaccinali e dei rinforzi sanitari e organizzativi, tenendo conto che è in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini e che il problema, a detta di Figliuolo, è il trasporto "nell'ultimo miglio" sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha esposto i numeri della campagna ...

