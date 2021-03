Vanguard | il prossimo gioco di Remedy | punta a superare i limiti della co-op

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo Control, lo studio finlandese, conosciuto per lo più per i suoi giochi in single player, ha intenzione di uscire dalla propria comfort-zone contitolo co-op attualmente in sviluppo. Il CEO dell'azienda, Tero Virtala, ha dichiarato in un'intervista che uno dei problemi che devono affrontare i titoli cooperativi è assicurarsi che i giochi durino abbastanza a lungo. Sebbenesia meglio conosciuto per i suoi giochi single player basati sulla narrativa come Max Payne e Control, una delle prossime uscite dello studio è, un titolo cooperativo free-to-play. "Ilmultiplayer è uno spazio altamente competitivo, soprattutto quando si parla di PvP o di giochi di squadra contro squadra, ma nello spazio cooperativo ci sono alcuni giochi di grande ...