Vaccini | il piano del governo | incrementare i punti vaccinali usando tutti i siti utili Si pensa ad una scorta di dosi come fondo di solidarietà

(Di venerdì 5 marzo 2021)Covid, ilal lavoro sul nuovoi centrie creare undiper aiutare le Regioni in difficoltà. Illavora alper dare una svolta alla campagna di vaccinazione chenoto, anche e soprattutto per problemi legati al numero dia disposizione, procede a rilento. La riunione del 5 marzo Nella mattinata del 5 marzo è andata in scena una riunione tra il, la Protezione Civile e gli Enti locali. All’ordine del giorno ilper migliorare la campagna di vaccinazione in Italia. Presente ovviamente anche il nuovo Commissario all’emergenza, il Generale ...

...di- ha detto Figliuolo - il problema è il trasporto e la gestione dei punti di somministrazione". Alla riunione sta partecipando anche la Protezione civile per l'organizzazione del......lotto da un un Paese " ha detto un portavoce del ministero della salute australiano all'Afp e la spedizione del vaccino AstraZeneca dall'Italia " non è stato preso in considerazione nel nostro...Sull’impatto ambientale invece non si sa nulla, ma forse il tema della sostenibilità è passato in secondo piano nel discorso vaccini, troppo importanti per sperare in una ripresa e in una graduale ...Riunione questa mattina tra Governo, Protezione civile ed Enti locali sul piano vaccinale. Secondo quanto battono le agenzie il commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, avrebbe detto che ...