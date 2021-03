USA: morto l’atleta olimpico Paul McMullen (Di venerdì 5 marzo 2021) Paul McMullen, atleta olimpico statunitense, è morto nel Michigan in seguito ad un incidente sugli sci. Matthew Stockman/AllsportLutto nel mondo dello sport: l’atleta statunitense Paul McMullen è morto giovedì sulle montagne del Michigan, in seguito ad un terribile incidente con gli sci. A darne notizia sono stati i suoi compagni di squadra di corsa Team Stellafly che lo definiscono “un allenatore e un amico incredibile”. Leggi anche -> Inter, indagati 5 tifosi: avevano aggredito un supporter del Milan Chi era l’atleta olimpico Paul McMullen Classe 1972, Paul McMullen era un ex miler americano, specializzato nella corsa dei 1500 ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021), atletastatunitense, ènel Michigan in seguito ad un incidente sugli sci. Matthew Stockman/AllsportLutto nel mondo dello sport:statunitensegiovedì sulle montagne del Michigan, in seguito ad un terribile incidente con gli sci. A darne notizia sono stati i suoi compagni di squadra di corsa Team Stellafly che lo definiscono “un allenatore e un amico incredibile”. Leggi anche -> Inter, indagati 5 tifosi: avevano aggredito un supporter del Milan Chi eraClasse 1972,era un ex miler americano, specializzato nella corsa dei 1500 ...

