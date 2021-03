Uomini e Donne, che fine hanno fatto Jessica e Davide? Una scelta “diversa” (Di venerdì 5 marzo 2021) Jessica Antonini e Davide Lorusso – Solonotizie24L’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è stato segnato dall’arrivo negli studi da Jessica Antonini che ha conquistato il pubblico con i suoi occhi azzurri, e carattere molto forte che ha lasciato il programma insieme a Davide Lorusso che il pubblico fin da subito ha soprannominato il sosia di Can Yaman. Ma come vive oggi la coppia? Jessica Antonini, insieme a Sophie Codegoni, hanno inaugurato la nuova stagione di Uomini e Donne per la quale Maria de Filippi ha previso un mix del trono classico e over, andando in onda di giorno in giorno che il racconto di entrambe le sezioni del programma insieme anche a corteggiatrici e corteggiatori che sono diventati poi ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021)Antonini eLorusso – Solonotizie24L’inizio della nuova stagione diè stato segnato dall’arrivo negli studi daAntonini che ha conquistato il pubblico con i suoi occhi azzurri, e carattere molto forte che ha lasciato il programma insieme aLorusso che il pubblico fin da subito ha soprannominato il sosia di Can Yaman. Ma come vive oggi la coppia?Antonini, insieme a Sophie Codegoni,inaugurato la nuova stagione diper la quale Maria de Filippi ha previso un mix del trono classico e over, andando in onda di giorno in giorno che il racconto di entrambe le sezioni del programma insieme anche a corteggiatrici e corteggiatori che sono diventati poi ...

